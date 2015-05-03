внизу 1)Что объединяет книги:amp;quot;Иванamp;quot; Богомолова и amp;quot;Мальчикиamp;quot; Белова? 2)Чем они отличаются? 3)Какие книги близки(схожи)своими героями,событиями,идеями? 4)В чем авторы убеждают читателе...

внизу 1)Что объединяет книги:amp;quot;Иванamp;quot; Богомолова и amp;quot;Мальчикиamp;quot; Белова? 2)Чем они отличаются? 3)Какие книги близки(схожи)своими героями,событиями,идеями? 4)В чем авторы убеждают читателей?Согласны ли вы с утверждениями(мыслями)авторов?