внучке столько месяцев сколько лет деду вместе им 91 год сколько лет деду и сколь лет внучке?

Математика
внучке столько месяцев сколько лет деду вместе им 91 год сколько лет деду и сколь лет внучке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 год = 12 месяцев 91*12=1092 месяцев в 91 годах х месяцев внучке 12х лет деду х+12х=1092 13х=1092 х=84 месяцев внучке и лет деду  84/12=7 лет внучке ответ деду 84 года          внучке 7 лет   
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