Внутренняя и внешняя политика Ивана 6 Антоновича Дорогие, помогите!) Он же вроде как мелким был. Какая там политика? 6_9

Гость: Гость:

Иван антонович родился в санкт петербурге 1740 году. Родителями этого человека были Антон ульрих браушвинг-бревен люнегбургсикий (я точно не помню всего полного имени его отца) Мать его была Анна леопольдовна племянница анны иоановны. После смерти анны иоановны иван был провозглашен императором в возрасте (2xмесяцев) У ивана 6 не смотря на то что он был маленьким были особые права на престол. А в случае его смерти они переходили к детям и племяннице. Еслы таковые появятся. В 1742 году семья царская была отправлена в ораниенбург затем в холмогоры и далее. Так как это был север страны,все эти пернмещения,плохо повлияли на здоровье анны леопольдовны и в 1746 году она скоропостижно скончалась Попытки освободить ивана из шлиссельбургской крепости были. Последняя была в 1764 году,поручик нимирович хотел освободить ивана,но преставленая стража узнав о заговоре убила ивана 6