Внутренние размеры для водяного в форме прямоугольного параллелепипедов составляет 1,40 м и 1,20 м , а высота бака равна 1.30 м. Сколько гектолитров (100 Л) воды налито а этот бак ,если уровень воды на 10 см ниже верхнего края ...

Математика

Внутренние размеры для водяного в форме прямоугольного параллелепипедов составляет 1,40 м и 1,20 м , а высота бака равна 1.30 м. Сколько гектолитров (100 Л) воды налито а этот бак ,если уровень воды на 10 см ниже верхнего края бака?

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