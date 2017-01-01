Внутренние размеры для водяного в форме прямоугольного параллелепипедов составляет 1,40 м и 1,20 м , а высота бака равна 1.30 м. Сколько гектолитров (100 Л) воды налито а этот бак ,если уровень воды на 10 см ниже верхнего края ...
Математика
Внутренние размеры для водяного в форме прямоугольного параллелепипедов составляет 1,40 м и 1,20 м , а высота бака равна 1.30 м. Сколько гектолитров (100 Л) воды налито а этот бак ,если уровень воды на 10 см ниже верхнего края бака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 литров на Авито 100 литров налить 1 литр в Авито
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одно натуральное число на 1 больше другого. Может ли их произведение оканчиваться на 2017? Прошу, ответ с решением.