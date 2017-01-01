Внутренние размеры для водяного в форме прямоугольного параллелепипедов составляет 1,40 м и 1,20 м , а высота бака равна 1.30 м. Сколько гектолитров (100 Л) воды налито а этот бак ,если уровень воды на 10 см ниже верхнего края ...

Математика
Внутренние размеры для водяного в форме прямоугольного параллелепипедов составляет 1,40 м и 1,20 м , а высота бака равна 1.30 м. Сколько гектолитров (100 Л) воды налито а этот бак ,если уровень воды на 10 см ниже верхнего края бака?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 литров на Авито 100 литров налить 1 литр в Авито
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