Внутри равностороннего треугольника поместили точку М, которая находится соответственно на расстояниях 3 см., 4 см. и 5 см. от его вершин. Найдите длину стороны этого треуголь ника.
Разное
Внутри равностороннего треугольника поместили точку М, которая находится соответственно на расстояниях 3 см., 4 см. и 5 см. от его вершин. Найдите длину стороны этого треуголь ника.
Ответ(ы):
Гость:
Точно не знаю. Вроде 12.
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