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Во что может превратиться электрическая энергия?
Во что может превратиться электрическая энергия?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В тепло,свет,движение(кинетическая и потенциальная
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