Во дворе живут два кота и две собаки. Кот Малыш боится обеих собак ,а кот Тоша боится Шарика и дружит с Бобиком.Какое утверждение неверное??

Гость: Гость:

Первое является истинной, т.к. каждый из котов боится хотя бы одну из собак. Второе тоже истинно, т.к. кот Тоша дружит с Бобиком. Третье тоже истино, т.к. Шарика боятся оба кота. Четвёртое является ложью, т.к. Шарика боятся оба кота, а Бобика боится Малыш. Пятое - истинно, т.к. Шарика боятся оба кота, а Бобика боится малыш, а нам достаточно хотя бы одного. Значит правильный ответ под буквой (D)