Во имя чего человек может идти на самопожертвование? Приведите примеры из литературы, пожалуйста.

Это один из наиболее ярких примеров в литературе, при котором наблюдается человеческая сущность в целом. Иными словами на примере. Это будет тяжело понять, но символика тут тоже часто имеет место, например в известном романе Э.М. Ремарка "Три товарища" мы видим, как Отто Кестнер, продает тот самый автомобиль Карл, который был символом дружбы и оплота, а так же любимой вещью друзей ради денег на лечение и обеспечение финансами Локампа и Патрисии Хольман. Если приводить наиболее яркий пример из школьной литературы, можно привести повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие" В котором описывается героический подвиг девушек, которые приняли неравный бой с немецкими десантниками.