Во коробке лежат синие,красные,зеленые карандаши.Всего 20 штук,Синих карандашей в 6 раз больше чем зеленых.Красных карандашей меньше чем синих.Сколько красных карандашей в коробке? Варианты ответа: а)5 б)6 в)7
Математика
Во коробке лежат синие,красные,зеленые карандаши.Всего 20 штук,Синих карандашей в 6 раз больше чем зеленых.Красных карандашей меньше чем синих.Сколько красных карандашей в коробке? Варианты ответа: а)5 б)6 в)7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красных карандашей будет 6
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