Во коробке лежат синие,красные,зеленые карандаши.Всего 20 штук,Синих карандашей в 6 раз больше чем зеленых.Красных карандашей меньше чем синих.Сколько красных карандашей в коробке? Варианты ответа: а)5 б)6 в)7

Математика

Во коробке лежат синие,красные,зеленые карандаши.Всего 20 штук,Синих карандашей в 6 раз больше чем зеленых.Красных карандашей меньше чем синих.Сколько красных карандашей в коробке? Варианты ответа: а)5 б)6 в)7

Автор: Гость