Во многих странах Восточной Европы любят ячневую кашу. крупу для неё делают из чего?

Во многих странах Восточной Европы любят ячневую кашу. крупу для неё делают из чего?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ячневая крупа - это дробленые зерна ЯЧМЕНЯ
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