Во сколько раз число 20400 больше числа 20? обвели номер ответа.в 408000 раз,в 20380 раз,в 1020 раз,в 102 раза?

Математика
Во сколько раз число 20400 больше числа 20? обвели номер ответа.в 408000 раз,в 20380 раз,в 1020 раз,в 102 раза?
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