Во сколько раз изменится мощность выделяемая сопротивлением 20 ом если падение на??ряжения на нем с 6 в до 18 в
Физика
Во сколько раз изменится мощность выделяемая сопротивлением 20 ом если падение на??ряжения на нем с 6 в до 18 в
Ответ(ы):
Гость:
P=u^2/R p=36/20 p=324/20 36/20:324/20=36*20/324*20=0,11111111111111111111111111111111
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