Во сколько раз изменится мощность выделяемая сопротивлением 20 ом если падение на??ряжения на нем с 6 в до 18 в

Физика

Во сколько раз изменится мощность выделяемая сопротивлением 20 ом если падение на??ряжения на нем с 6 в до 18 в

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