Во сколько раз изменится работа сердца, если давление в аорте увеличится с 120/80 до 140/90 мм рт.ст., а сердечный выброс возрастет на 10%?

Биология
Во сколько раз изменится работа сердца, если давление в аорте увеличится с 120/80 до 140/90 мм рт.ст., а сердечный выброс возрастет на 10%?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимальное систолическое давление в норме - 120–145 мм.рт.ст. Конечно-диастолическое давление - 70 мм.рт.ст.
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