Во сколько раз изменится работа сердца, если давление в аорте увеличится с 120/80 до 140/90 мм рт.ст., а сердечный выброс возрастет на 10%?

Биология

Во сколько раз изменится работа сердца, если давление в аорте увеличится с 120/80 до 140/90 мм рт.ст., а сердечный выброс возрастет на 10%?

Автор: Гость