Во сколько раз молекулу углекислого газа тяжелее чем молекула водорода, а молекула сернистого газа (состоит из атома сульфура и 2 отомов оксигена) тяжелее чем молекула углекислого газа?

Химия

Во сколько раз молекулу углекислого газа тяжелее чем молекула водорода, а молекула сернистого газа (состоит из атома сульфура и 2 отомов оксигена) тяжелее чем молекула углекислого газа?

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