Во сколько раз молекулу углекислого газа тяжелее чем молекула водорода, а молекула сернистого газа (состоит из атома сульфура и 2 отомов оксигена) тяжелее чем молекула углекислого газа?

Химия
Во сколько раз молекулу углекислого газа тяжелее чем молекула водорода, а молекула сернистого газа (состоит из атома сульфура и 2 отомов оксигена) тяжелее чем молекула углекислого газа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекула углекислого газа в 22 раза тяжелее молекулы водорода
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