Во сколько раз площадь Судана меньше площади США?(Результат округлите до целых)СШ?? - 9,4 млн км в квадрате. Судан - 2,5 млн км в квадрате

Математика
Во сколько раз площадь Судана меньше площади США?(Результат округлите до целых)СШ?? - 9,4 млн км в квадрате. Судан - 2,5 млн км в квадрате
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