Во сколько раз секундная стрелка на часах вращается быстрее часовой? А. 24 Б. 120 В. 144 Г. 720 Д. 3600

Математика

Во сколько раз секундная стрелка на часах вращается быстрее часовой? А. 24 Б. 120 В. 144 Г. 720 Д. 3600

Автор: Гость