Во сколько раз секундная стрелка на часах вращается быстрее часовой? А. 24 Б. 120 В. 144 Г. 720 Д. 3600

Математика
Во сколько раз секундная стрелка на часах вращается быстрее часовой? А. 24 Б. 120 В. 144 Г. 720 Д. 3600
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Гость:
Г точнее 720 правильный
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