Во сколько раз секундная стрелка на часах вращается быстрее часовой? А. 24 Б. 120 В. 144 Г. 720 Д. 3600
Математика
Во сколько раз секундная стрелка на часах вращается быстрее часовой? А. 24 Б. 120 В. 144 Г. 720 Д. 3600
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г точнее 720 правильный
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