Во сколько раз уменьшено изображения на карте в сравнении с местностью. 1) в 1 см - 75 км 2) в 1 см - 250 км 3) в 1 см - 350 м 4) в 1 см - 40 м 5) в 1 см - 5 км

География
Во сколько раз уменьшено изображения на карте в сравнении с местностью. 1) в 1 см - 75 км 2) в 1 см - 250 км 3) в 1 см - 350 м 4) в 1 см - 40 м 5) в 1 см - 5 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - расстояние на карте в 75 раз меньше, чем на местности.                            2- расстояние на карте в 250 раз меньше чем на местности.                           3-расстояние на карте в 350 раз меньше чем на местности .                        и т.д
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