Во сколько раз уменьшиться длина пройденного пути, если в течение того же времени он будет ехать со скоростью, в 6 раз меньше прежней?

Математика

Во сколько раз уменьшиться длина пройденного пути, если в течение того же времени он будет ехать со скоростью, в 6 раз меньше прежней?

Автор: Гость