Во сколько раз уменьшиться длина пройденного пути, если в течение того же времени он будет ехать со скоростью, в 6 раз меньше прежней?
Математика
Во сколько раз уменьшиться длина пройденного пути, если в течение того же времени он будет ехать со скоростью, в 6 раз меньше прежней?
Ответ(ы):
Гость:
Длина уменьшиться в 6 раз
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