Во сколько раз увеличится объем куба и на сколько увеличится сумма длин всех ребе??,если каждое ребро увеличить в 2 раза?первоначальная длина ребра равна а

Математика
Во сколько раз увеличится объем куба и на сколько увеличится сумма длин всех ребе??,если каждое ребро увеличить в 2 раза?первоначальная длина ребра равна а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем тоже будет в два раза больше... Поскольку у нас куб, то ребра обинаковые (длина,ширина, высота) a-3см b-3см с-3см Площадь=S=abc мы уведичили ребра в два раза, значит получили 2а,2b,2c  S=2a2b2c; S=2(abc)  в два раза
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