Во сколько раз увеличится объем куба и на сколько увеличится сумма длин всех ребе??,если каждое ребро увеличить в 2 раза?первоначальная длина ребра равна а

Гость: Гость:

Объем тоже будет в два раза больше... Поскольку у нас куб, то ребра обинаковые (длина,ширина, высота) a-3см b-3см с-3см Площадь=S=abc мы уведичили ребра в два раза, значит получили 2а,2b,2c S=2a2b2c; S=2(abc) в два раза