Во сколько раз увеличится скорость химической реакции если увеличится концентра??ия водорода в 4 раза и уменьшится концентрация азота в 5 раз? Реакция протекает по уравнению 3H2+N2=2NH3
Химия
Во сколько раз увеличится скорость химической реакции если увеличится концентра??ия водорода в 4 раза и уменьшится концентрация азота в 5 раз? Реакция протекает по уравнению 3H2+N2=2NH3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все нам известно отсюда - "гамма" - тот самый температурный коэффициент = 2, дельта Т = T₂ - T₁ = 60°C - 20°C = 40°C Подставим это все в вышеупомынутую формулку. Вот и ответ вырисовывается: скорость реакции увеличится в 16 раз
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