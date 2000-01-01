Во сколько раз скорость пули в конце ствола больше чем в его середине?

Во сколько раз скорость пули в конце ствола больше чем в его середине?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
S1=L/2 S2=L V2/V1- ? S=(V^2-Vo^2)/2*a S2/S1=V2/V1=2 V2/V1=√2 V2=V1*1,41
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