Во сколько заканчивается 8 урок с 08:30?
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Во сколько заканчивается 8 урок с 08:30?
Ответ(ы):
Гость:
15:30-если начиная с 8:0 утра то закончишь 15:00 а если 8:30 то 15:00+30 минут!!Вот и всё!!!
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