Во сногих странах на протяжении столетий деньгами было золото это случайно так как оно обладает свойтсвами

Экономика
Во сногих странах на протяжении столетий деньгами было золото это случайно так как оно обладает свойтсвами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Во многих странах на протяжении столетий деньгами было золото. Это не случайно, так как оно обладает свойствами: однородности, делимости, портативности, безотходности.
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