Во время прогулки папа сделал 16 снимков. На них была израсходована подовина плёнк??, вставленной в фотоаппарат. Сколько всего снимков можно сделать на этой плёнке?

Математика
Во время прогулки папа сделал 16 снимков. На них была израсходована подовина плёнк??, вставленной в фотоаппарат. Сколько всего снимков можно сделать на этой плёнке?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16×2=42 ответ 42 снимок можно сделать
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