Во время прогулки папа сделал 16 снимков. На них была израсходована подовина плёнк??, вставленной в фотоаппарат. Сколько всего снимков можно сделать на этой плёнке?

Математика

Во время прогулки папа сделал 16 снимков. На них была израсходована подовина плёнк??, вставленной в фотоаппарат. Сколько всего снимков можно сделать на этой плёнке?

Автор: Гость