Во время работ по благоустройству территории жильцы многоквартирного дома нашли закрытый в земле сундук с драгоценностями и сообщили о находке в ближайший отдел внутренних дел.нормы какой отрасли права регулируют данную ситуаци...
Обществознание
Во время работ по благоустройству территории жильцы многоквартирного дома нашли закрытый в земле сундук с драгоценностями и сообщили о находке в ближайший отдел внутренних дел.нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? гражданского семейного уголовного финансового
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего гражданского.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Информатика
Окружающий мир
В старину Русь торговала со многими странами мягкая рухлядь большая часть которы?? поступал Я из Сибири это валенки пушнина золото черная икра шерсть
Математика