Во время работ по благоустройству территории жильцы многоквартирного дома нашли закрытый в земле сундук с драгоценностями и сообщили о находке в ближайший отдел внутренних дел.нормы какой отрасли права регулируют данную ситуаци...

Обществознание

Во время работ по благоустройству территории жильцы многоквартирного дома нашли закрытый в земле сундук с драгоценностями и сообщили о находке в ближайший отдел внутренних дел.нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? гражданского семейного уголовного финансового

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