Во время Восстания кровью году присоединились 350 крестьян ремесленников в 7 раза меньше На сколько больше прошло как Робин Гуд у крестьян ремесленников

Математика

Во время Восстания кровью году присоединились 350 крестьян ремесленников в 7 раза меньше На сколько больше прошло как Робин Гуд у крестьян ремесленников

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