Во время Восстания кровью году присоединились 350 крестьян ремесленников в 7 раза меньше На сколько больше прошло как Робин Гуд у крестьян ремесленников
Математика
Во время Восстания кровью году присоединились 350 крестьян ремесленников в 7 раза меньше На сколько больше прошло как Робин Гуд у крестьян ремесленников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350 ÷ 7 = 50 ремесленников 350 - 50 = 300 - (на 300) больше крестьян , чем ремесленников
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