Во время знаменитого перехода А в Суворова через Альпы русские войска прошли 150 километров за 6 суток двигаясь по 10 часов в день с какой средней скоростью шли войска Через горы

Математика

Во время знаменитого перехода А в Суворова через Альпы русские войска прошли 150 километров за 6 суток двигаясь по 10 часов в день с какой средней скоростью шли войска Через горы

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