Во время знаменитого перехода А в Суворова через Альпы русские войска прошли 150 километров за 6 суток двигаясь по 10 часов в день с какой средней скоростью шли войска Через горы

Математика
Во время знаменитого перехода А в Суворова через Альпы русские войска прошли 150 километров за 6 суток двигаясь по 10 часов в день с какой средней скоростью шли войска Через горы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*10=60 часов всего они шли. 150:60=2,5 километров в час
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