.Во время избирательной кампании 1880г лидер либеральной партии У.Гладстон говорил:"Против нас выступают внушительнве силы...Мы не можем рассчитывать на поддержку землевладе льцев,на поддержку духовенства,на поддерж...

.Во время избирательной кампании 1880г лидер либеральной партии У.Гладстон говорил:"Против нас выступают внушительнве силы...Мы не можем рассчитывать на поддержку землевладе льцев,на поддержку духовенства,на поддержку богатых и знатных англичан".Эти силы,утверждал Гладстон,ставят свои интересы выше интересов страны и общества.Согласны ли вы с таким утверждением?И на чьи же голоса в таком случае рассчитывали либералы?