Во время коллективной рыбной ловли им удалось поймать 60 пескарей и 40 окуньков.Они повесили их на куканы,по 10 рыб на каждый кукан.Сколько куканов с работы принесли домой удачливые рыболовы?

Математика

Во время коллективной рыбной ловли им удалось поймать 60 пескарей и 40 окуньков.Они повесили их на куканы,по 10 рыб на каждый кукан.Сколько куканов с работы принесли домой удачливые рыболовы?

Автор: Гость