Во время коллективной рыбной ловли им удалось поймать 60 пескарей и 40 окуньков.Они повесили их на куканы,по 10 рыб на каждый  кукан.Сколько куканов с работы принесли домой удачливые рыболовы?

Математика
Во время коллективной рыбной ловли им удалось поймать 60 пескарей и 40 окуньков.Они повесили их на куканы,по 10 рыб на каждый  кукан.Сколько куканов с работы принесли домой удачливые рыболовы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(60+40)/10=10  
Гость:
Пескари были повешены на  60 / 10 = 6 куканов, а окуни на  40 / 10 = 4, то есть рыбаки принесли домой  6 + 4 = 10 куканов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
найти основание треугольника, если площадь равна 12 кубическим см, высота три корня из двух
Ответить
Математика
Для изготовления одной удочки нужно 6м лески.Сколько таких удочек могут изготовить ребята из подмосковной деревни,если у них есть 2 мотка лески дли...
Ответить
Математика
ежику надо пройти 80м.он прошел сначало26м.потом на 9м больше и решил передохнуть.сколько метров осталось пройти до домика
Ответить
Математика
букет из 2 хризантем и 1лилии стоит 66руб.1лилия дешевле 1хризантемы на 9руб.сколько стоит 1 лилия и 1 хризантема.
Ответить
Математика
На отрезке АМ равным 22 см отметили точку К, такую что АК равно 16 см и точку Р что РМ равно 17 см. Найдите длину отрезка КР
Ответить