Во время коллективной рыбной ловли им удалось поймать 60 пескарей и 40 окуньков.Они повесили их на куканы,по 10 рыб на каждый кукан.Сколько куканов с работы принесли домой удачливые рыболовы?
Математика
Во время коллективной рыбной ловли им удалось поймать 60 пескарей и 40 окуньков.Они повесили их на куканы,по 10 рыб на каждый кукан.Сколько куканов с работы принесли домой удачливые рыболовы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(60+40)/10=10
Гость:
Пескари были повешены на 60 / 10 = 6 куканов, а окуни на 40 / 10 = 4, то есть рыбаки принесли домой 6 + 4 = 10 куканов.
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