Во время маневров командир оставил 0,3 всех своих солдат охранять переправу,а остальных разделил на 2 отряда для обороны двух высот.В первом отряде было в 6 раз больше солдать,чем во втором.Сколько солдать в первом отряде,если ...
Математика
Во время маневров командир оставил 0,3 всех своих солдат охранять переправу,а остальных разделил на 2 отряда для обороны двух высот.В первом отряде было в 6 раз больше солдать,чем во втором.Сколько солдать в первом отряде,если всего было 200 солдат??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200*0.3=60 - оставил на переправе 200-60=140 - группы для охраны высот 6х+х=140 7х=140 х=20 - вторая группа 140-20=120 - первая группа Ответ: 120человек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
1. На турбазе имеются палатки домики, вместе их 25. В каждом домике живут 4 человека, в палатке - 2 сколько на турбазе палаток и сколько домиков, е...
Литература