Во время маневров командир оставил 0,3 всех своих солдат охранять переправу,а остальных разделил на 2 отряда для обороны двух высот.В первом отряде было в 6 раз больше солдать,чем во втором.Сколько солдать в первом отряде,если ...

Математика
Во время маневров командир оставил 0,3 всех своих солдат охранять переправу,а остальных разделил на 2 отряда для обороны двух высот.В первом отряде было в 6 раз больше солдать,чем во втором.Сколько солдать в первом отряде,если всего  было 200 солдат??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200*0.3=60 - оставил на переправе 200-60=140 - группы для охраны высот 6х+х=140 7х=140 х=20 - вторая группа  140-20=120 - первая группа Ответ: 120человек
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