Во время маневров командир оставил 0,3 всех своих солдат охранять переправу,а остальных разделил на 2 отряда для обороны двух высот.В первом отряде было в 6 раз больше солдать,чем во втором.Сколько солдать в первом отряде,если ...

Математика

Во время маневров командир оставил 0,3 всех своих солдат охранять переправу,а остальных разделил на 2 отряда для обороны двух высот.В первом отряде было в 6 раз больше солдать,чем во втором.Сколько солдать в первом отряде,если всего было 200 солдат??

Автор: Гость