во время медосбора пчела вылетает из улья и летит к липе со скоростью 4 мс,собирает нектар и возвращается в улье через 7 минут со скоростью 2мс. На ка ком расстояние от улья находиться липа если на сбор нектара уходит...
во время медосбора пчела вылетает из улья и летит к липе со скоростью 4 мс,собирает нектар и возвращается в улье через 7 минут со скоростью 2мс. На ка ком расстояние от улья находиться липа если на сбор нектара уходит одна минута. Пожалуйста решите)))
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7-1=6 мин 4/2=2 х+2х=6 3х=6 х=2мин 2 мин =120сек 4*120=480 метров