во время медосбора пчела вылетает из улья и летит к липе со скоростью 4 мс,собирает нектар и возвращается в улье через 7 минут со скоростью 2мс. На ка ком расстояние от улья находиться липа если на сбор нектара уходит одна минута. Пожалуйста решите)))