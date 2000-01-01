Во время сгорания дров кирпичная печь массой 2 т получает 88МДж теплоты и нагрелась от 10 до 60 градусов. определите теплоемкость кирпича

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Во время сгорания дров кирпичная печь массой 2 т получает 88МДж теплоты и нагрелась от 10 до 60 градусов. определите теплоемкость кирпича

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