Во Вселенной известно лишь одна Планета на которой есть жизнь наша Земля на Земле есть все условия для существования жизни озоновый слой атмосферы еще 2 ответа
Биология
Во Вселенной известно лишь одна Планета на которой есть жизнь наша Земля на Земле есть все условия для существования жизни озоновый слой атмосферы еще 2 ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марс ещё, там тоже есть озоновый слой, он очень тонкий и кислород, но его очень мало
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