Во Вселенной известно лишь одна Планета на которой есть жизнь наша Земля на Земле есть все условия для существования жизни озоновый слой атмосферы еще 2 ответа

Биология

Во Вселенной известно лишь одна Планета на которой есть жизнь наша Земля на Земле есть все условия для существования жизни озоновый слой атмосферы еще 2 ответа

Автор: Гость