Во вторник еж принес на 3 гриба больше , чем в среду ,и на 2 гриба больше , чем в четверг. В какой день, в среду или в четверг , еж принес больше грибов ?
Разное
Во вторник еж принес на 3 гриба больше , чем в среду ,и на 2 гриба больше , чем в четверг. В какой день, в среду или в четверг , еж принес больше грибов ?
Ответ(ы):
Гость:
Ёжик принес больше грибов в четверг
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