Во вторник музей посетили 530 человек,что в 3 раза меньше, чем в понедельник, и на 45 б??льше, чем в среду.Сколько человек побывало в музеи на протяжении этих трех дней?

Математика

Во вторник музей посетили 530 человек,что в 3 раза меньше, чем в понедельник, и на 45 б??льше, чем в среду.Сколько человек побывало в музеи на протяжении этих трех дней?

Автор: Гость