Во вторник музей посетили 530 человек,что в 3 раза меньше, чем в понедельник, и на 45 б??льше, чем в среду.Сколько человек побывало в музеи на протяжении этих трех дней?
Математика
Во вторник музей посетили 530 человек,что в 3 раза меньше, чем в понедельник, и на 45 б??льше, чем в среду.Сколько человек побывало в музеи на протяжении этих трех дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторник 530 понедельник 1590 среда 485
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