Во вторник в этелье сшили 11 одинаковых курток,в среду-13 таких же курток.всего изра??одавали 72 метра ткани .сколько метров ткани израсходавали в каждый из этих дней?
Математика
Во вторник в этелье сшили 11 одинаковых курток,в среду-13 таких же курток.всего изра??одавали 72 метра ткани .сколько метров ткани израсходавали в каждый из этих дней?
Ответ(ы):
Гость:
1)11+13=24(к.)-за 2 дня 2)72:24=3(м)-на 1 куртку 3)11×3=33(м)-на 1 день 4)13×3=39(м)-на 2 день
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