Во вторник в этелье сшили 11 одинаковых курток,в среду-13 таких же курток.всего изра??одавали 72 метра ткани .сколько метров ткани израсходавали в каждый из этих дней?

Математика

Во вторник в этелье сшили 11 одинаковых курток,в среду-13 таких же курток.всего изра??одавали 72 метра ткани .сколько метров ткани израсходавали в каждый из этих дней?

Автор: Гость