Вода бывает в трех состояниях.В каком ответе они названы правильно? 1)жидкая , слад??ая , грязная. 2) твердая , прозрачная , бесцветная. 3) твердая , жидкая , газообразная. 4) газообразная , чистая , искусственная.

Окружающий мир

Вода бывает в трех состояниях.В каком ответе они названы правильно? 1)жидкая , слад??ая , грязная. 2) твердая , прозрачная , бесцветная. 3) твердая , жидкая , газообразная. 4) газообразная , чистая , искусственная.

Автор: Гость