Вода бывает в трех состояниях.В каком ответе они названы правильно? 1)жидкая , слад??ая , грязная. 2) твердая , прозрачная , бесцветная. 3) твердая , жидкая , газообразная. 4) газообразная , чистая , искусственная.

Окружающий мир
Вода бывает в трех состояниях.В каком ответе они названы правильно? 1)жидкая , слад??ая , грязная. 2) твердая , прозрачная , бесцветная. 3) твердая , жидкая , газообразная. 4) газообразная , чистая , искусственная.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)Твёрдая,жидкая,газообразная
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