Вода при замораживании увеличивает свой объем на 1/11. На какую часть уменьшиться объем льда при превращении его в воду? Напишите пожалуйста решение по действиям!!!
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Вода при замораживании увеличивает свой объем на 1/11. На какую часть уменьшиться объем льда при превращении его в воду? Напишите пожалуйста решение по действиям!!!
Ответ(ы):
Гость:
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