Вода+сахар+сливки=мороженное Вода, сахар, сливки: 8 к 4 к 3 Сколько кг сливок требу??тся для 800 гр мороженного??

Математика

Вода+сахар+сливки=мороженное Вода, сахар, сливки: 8 к 4 к 3 Сколько кг сливок требу??тся для 800 гр мороженного??

Автор: Гость