Вода+сахар+сливки=мороженное Вода, сахар, сливки: 8 к 4 к 3 Сколько кг сливок требу??тся для 800 гр мороженного??

Математика
Вода+сахар+сливки=мороженное Вода, сахар, сливки: 8 к 4 к 3 Сколько кг сливок требу??тся для 800 гр мороженного??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 800 : ( 8 + 4 + 3 ) = 800 : 15 = 800/15 = 160/3 ( гр ) на одну часть ; 2) ( 160/3 ) * 3 = 160 ( г ) сливок ; ответ 160 гр
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