Вода составляет 60% от массы тела человека.В клеточном секторе вода содержится в объеме 50% от общего количества, в интерстициальном - 20%, в сосудистом - 5%. Сколько воды с одержится в каждом из секторов человека мас...
Вода составляет 60% от массы тела человека.В клеточном секторе вода содержится в объеме 50% от общего количества, в интерстициальном - 20%, в сосудистом - 5%. Сколько воды с одержится в каждом из секторов человека массой 70 кг?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
M = 70 кг - масса тела m(воды) = 70 * 60% = 70*0,6 = 42 кг В клеточном секторе = 42 *50% = 42*0,5 = 21 кг В интерстиц. = 42 * 20% = 42 *0,2 = 8,4 кг в сосудистом = 42 * 5% = 42*0,05 = 2,1 кг В остальных секторах = 42 - (21 + 8,4 + 2,1) = 42- 31,5 = 10,5 (кг)