Вода тизого океану містить 35% солі(за вагою). скільки прісної води потрібно додати до 40 кг такої води.щоб склад солі у суміші становив 5%
Математика
Вода тизого океану містить 35% солі(за вагою). скільки прісної води потрібно додати до 40 кг такої води.щоб склад солі у суміші становив 5%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40кг-100% ?кг - 35% 40*35:100=14(кг) - солі у 40кг морської води 14кг - 5% ?кг - 100% 14*100:5=280(кг) - маса нового розчину 280-40=240(кг) - маса прісної води
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