Вода, вытекающая из 4 труб, наполняет бассейн за 30мин. За сколько минут наполнится бассейн водой, вытекающей из 3 труб с такой же Производительностью?

Гость: Гость:

Если 4 трубы наполняют бассеин за 30 мин, то одна труба будет наполнять бассеин 120 мин или 1 час 40 мин. ( 4*30=120) Теперь, когда мы знаем сколько времени будет наполнять бассеин одна труба, остается лишь разделить время с одной трубой на кол-во труб 120:3=40мин Ответ: Бассеин будет заполняться водой 40 мин. Как-то так )