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вода,тепло,факел(слово из пяти букв)
вода,тепло,факел(слово из пяти букв)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ТЕПЛО И ФАКЕЛ- ТОЛЬКО У НИХ ПО 5 БУКВ
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