Воде массой 0,5 кг сообщили 20,95 кДж теплоты. Какой стала температура воды, если перв??начальная температура воды была С

Физика
Воде массой 0,5 кг сообщили 20,95 кДж теплоты. Какой стала температура воды, если перв??начальная температура воды была С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=0.5 кг Q=20950 Дж t1=20 C c=4200 Дж/кгград t2-? Q=mc(t2-t1)   Q=mct2-mct1   mct2=Q+mct1   t2=(Q+mct1)/mc  t2=Q/mc+t1 t2=39.976 C
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