Воде массой 0,5 кг сообщили 20,95 кДж теплоты. Какой стала температура воды, если перв??начальная температура воды была С
Физика
Воде массой 0,5 кг сообщили 20,95 кДж теплоты. Какой стала температура воды, если перв??начальная температура воды была С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=0.5 кг Q=20950 Дж t1=20 C c=4200 Дж/кгград t2-? Q=mc(t2-t1) Q=mct2-mct1 mct2=Q+mct1 t2=(Q+mct1)/mc t2=Q/mc+t1 t2=39.976 C
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Выбирите правильный ответ: 1.адмға ақыл беретін қандай дос ? А. адал Б. арам В. ж??ман Г. дос ақыл бермейді 2. Қатыстық сын есім қайсы?...