Воде массой 0,5 кг сообщили 20,95 кДж теплоты. Какой стала температура воды, если перв??начальная температура воды была С

Физика

Воде массой 0,5 кг сообщили 20,95 кДж теплоты. Какой стала температура воды, если перв??начальная температура воды была С

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