водные богатства москвы и московской области

В подмосковье более 300 озер, протекает около двух тысяч рек и речушек, в последние 50 лет в результате зарегулирования стока рек сооружено много водохранилищ.На территории Средней России, включающей Московскую область и прилежащие к ней Тверскую, Рязанскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую и Тульскую области, берут начало крупнейшие реки Восточной Европы — Волга, Дон, Днепр, здесь протекает крупнейший приток Волги — Ока.В Московскую область Ока входит как полноводная река, ее длина на территории области 176 км, важнейшие притоки — Протва (длина 130 км), Нара (106 км), Лопасня (109 км), Москва-река и др.Анализ современного экологического состояния рек Московской области свидетельствует об ухудшении качества воды в них. Загрязнение поверхностного стока влияет не только на открытые водоемы, но и связанные с ними подземные воды.По характеру водопользования почти все реки области относятся ко второй категории (купание, спорт и отдых населения) за исключением тех, которые служат источником питьевого водоснабжения Москвы.Основные водохранилища на территории Подмосковья принадлежат к Волжской и Москворецкой системам.Водохранилища Канала им. Москвы были построены для нужд судоходства и водоснабжения столицы на базе подпора рек Клязьмы, Яхромы, Учи, Икши, Кокотки, Вязи. Головное сооружение — Иваньковское водохранилище — начало заливаться в конце 30-х годов; оно образовано на Волге после строительства Иваньковской плотины. Из Иваньковского водохранилища (Московского моря) вода по каналу поступает в Икшинское, затем в Пестовское и Учинское водохранилища.Общая площадь водохранилищ на территории Московской области около 30 000 га.