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водные богатства нашего края..доклад 2 класс
водные богатства нашего края..доклад 2 класс
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ока река в ней много рыбы но её стало мало её бьют электроудочками ловят сетями
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