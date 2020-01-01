Водород образуется при взаимодействии : а)H2O и Cu ; б) H2O и SO3 в) H2O и NA2O г) H2O и K . Напишите уравнение протекающей реакции, составьте схему электронного баланса, укаж ите окислитель и восстановитель, процессы...
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Водород образуется при взаимодействии : а)H2O и Cu ; б) H2O и SO3 в) H2O и NA2O г) H2O и K . Напишите уравнение протекающей реакции, составьте схему электронного баланса, укаж ите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления
Ответ(ы):
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2К+2Н2О=2КОН+Н К-1е=К 1 2 восстановитель окисление 2Н+2е=Н 2 1 окислитель восстановление
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