Воду, взятую при температуре +20 градусов, превратили в кипяток. При этом сожгли 800 г дров. Найдите массу воды.

Физика

Воду, взятую при температуре +20 градусов, превратили в кипяток. При этом сожгли 800 г дров. Найдите массу воды.

Автор: Гость