Воду, взятую при температуре +20 градусов, превратили в кипяток. При этом сожгли 800 г дров. Найдите массу воды.

Физика
Воду, взятую при температуре +20 градусов, превратили в кипяток. При этом сожгли 800 г дров. Найдите массу воды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t2-t1) Q=qm qm=cm(t2-t1) 12000000·0,8=4200·m·80 9600000=336000m m=9600000/336000 m=28,6кг Ответ:у28,6кг
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