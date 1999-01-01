Военно политическе блоки США

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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЛОКИ Военно-политическийблок — союз или соглашение государств, объединенных с целью совместных действий для решения общих политических, экономических и военных задач. НАТОили Организация Североатлантического договора была образована в 1949 г. Цель НАТО, согласно официальным документам альянса, заключается в коллективной обороне своих государств-членов, но после перемен, произошедших в Европе в 90-е гг., блок НАТО провозгласил себя основополагающей силой в процессе расширения безопасности и гарантом стабильности в Европе в целом. Первоначально в этот блок входили: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция, выходившая из военной организации блока в период 1961-2009 гг. В 1952 г. ряды НАТО пополнили Турция и Греция, в 1955 г. – Федеративная Республика Германия, в 1982 г. – Испания, в 1999 г. – Венгрия, Чехия, Польша, в 2004 г. – Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Румыния, Словения и Болгария, в 2009 г. – Албания и Хорватия. Главными ударными силами этого блока были (и в настоящее время остаются) армии США и Великобритании. Блок был сформирован для противодействия "советской военной угрозе", с целью недопущения расширения сфер влияния СССР. Основными сферами влияния этого блока были Европейский ТВД (театр военных действий) и вся Северная Атлантика. Общая численность вооруженных сил НАТО по состоянию на конец 2008 г. составляла около 3,6 млн. человек. Общие расходы на оборону достигали 895 млрд. долларов, в том числе 300 млрд. у стран Европы и 575 миллиардов у США. В процентах к ВВП в целом по НАТО они составляли 2,6%, при этом у США этот показатель составлял 4 %, а у стран Европы — 1,7%.