Воет свистит,ветки ломает, пыль понимает,всех с ног сбивает. Слышишь его, да не видишь его.(определите спряжение глаголов и окончание глаголов) Овсо м не кормят, кнутом не гонят, а как пашет---пять плугов тащит. ...
Воет свистит,ветки ломает, пыль понимает,всех с ног сбивает. Слышишь его, да не видишь его.(определите спряжение глаголов и окончание глаголов) Овсо м не кормят, кнутом не гонят, а как пашет---пять плугов тащит. (определите спряжение глаголов и окончание глаголов) ППРРООШШУУ ООЧЧЕЕННЬЬ ВВААЖЖННОО
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Воет(1 СПР),свистит(2спр),ломает(1 СПР),понимает(1спр),сбивает(1спр),слышишь и видешь(2спр)