Воет свистит,ветки ломает, пыль понимает,всех с ног сбивает. Слышишь его, да не видишь его.(определите спряжение глаголов и окончание глаголов) Овсо м не кормят, кнутом не гонят, а как пашет---пять плугов тащит. (определите спряжение глаголов и окончание глаголов) ППРРООШШУУ ООЧЧЕЕННЬЬ ВВААЖЖННОО